KRALENDIJK/ORANJESTAD- Het bestuur van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) zegt zich niet te herkennen in de klacht van een projectontwikkelaar op het eiland St. Eustatius, als het gaat om een afgewezen financieringsaanvraag.

Hoewel PCN in een persbericht op maandag niet aangeeft om welke instantie het gaat, noemt de nieuwssite Dossier Koninkrijkrelaties het bedrijf San D’s vastgoed en beheersmaatschappij.

In haar persbericht erkent PCN wel het bestaan van de klacht. De klacht zou volgens PCN primair gericht zijn aan de investeringsmaatschappij van PCN, Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN). De klacht werd ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK), hoewel die daar goed beschouwd niks mee te maken heeft.

Volgens PCN werd het dossier inmiddels doorgezonden aan de Compliance Officer van het fonds, die zich -op verzoek van de klager- zal buigen over de wijze waarop het proces is doorlopen en afgehandeld. Het bestuur van PCN zegt de eventuele bevindingen van de Compliance Officer met vertrouwen tegemoet te zien.

Serieus nemen

Voorzitter van het PCN bestuur, Harald Linkels, onderstreept in het persbericht het recht van partijen die zaken doen met PCN of het onder haar vallende PMCN een klacht in te dienen over zaken die naar hun mening niet correct zijn verlopen, of niet goed zouden zijn afgehandeld. “De zorgvuldigheid vereist dat wij klachten serieus nemen en daar goed naar laten kijken”, zegt Linkels daarover.