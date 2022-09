KRALENDIJK- Bonaire heeft haar samenwerking met Condé Nast Traveler aangekondigd, een van ’s werelds toonaangevende vertellers van reisverhalen. Deze samenwerking is volgens de Tourism Corporation Bonaire (TCB) een geweldige kans om de schoonheid en levendige cultuur van Bonaire te laten zien.

Met 8,3 miljoen volgers op sociale media en 3 miljoen print abonnees speelt Condé Nast een cruciale rol in de reisindustrie. Of hun volgers nu op zoek zijn naar het laatste reisnieuws of de beste plekken om te dineren op hun droombestemming, Condé Nast Traveler bewijst keer op keer dat ze de ultieme bron van informatie zijn voor vakantiegangers.

“Dit is onderdeel van onze 100% digitale marketingstrategie. We stappen af van de traditionele advertentieruimte en zorgen ervoor dat al onze inspanningen overeenkomen met het unieke karakter van onze bestemming en gemeenschap”, zegt TCB directeur Miles Mercera. De samenwerking bestaat uit een drie weken durende social media campagne die loopt van 8 september 2022 tot en met 30 september 2022 in samenhang met de lancering van de nieuwe website van Bonaire. Condé Nast zal een reeks gepromote social media-posts publiceren op hun officiële Facebook- en Instagram-accounts, met gebruikmaking van beeldmateriaal en kopieën van de nieuwe merkcampagne.

Fasen

De samenwerking zal in twee fasen van start gaan. Condé Nast lanceert het eerste deel van de campagne met een video van 15 seconden waarin enkele van de beste karakteristieken van Bonaire worden belicht. In de tweede fase worden betrokken doelgroepen opnieuw benaderd met carrousel advertenties. In totaal omvat de campagne meer dan 178.000 gegarandeerde videoweergaven en 3.500 ‘clicks’.

Deze samenwerking zal oude en nieuwe bezoekers van over de hele wereld inspireren om Bonaire te bezoeken en de overvloed aan schoonheid te zien die het eiland te bieden heeft.