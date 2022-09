KRALENDIJK- Hoewel er door veel inwoners positief wordt gereageerd over de aanleg van een publiek park op het terrein naast het Chogogo Resort, zijn er ook mensen met vraagtekens over de toegankelijkheid van het nieuwe park voor mindervaliden.



Aan deze groep is echter wel degelijk gedacht door de ontwerpers van het bureau Heren2, die werd ingeschakeld voor het ontwerp. Dat zegt de directrice van Bonaire Overheids Gebouwen (BOG), Adely Jansen.

“Het is voor ons belangrijk dat het park toegankelijk is voor iedereen en ook wat te bieden heeft aan verschillende mensen”, zegt Jansen. Zo moet het park aantrekkelijk zijn voor zowel jongeren als ouderen, inwoners en bezoekers. Maar ook aan de mindervalide medemens is gedacht.

Overleg

Jansen geeft aan dat in de aanloop naar de start van het project overleg is gevoerd met diverse partijen, waaronder de vereniging voor mindervaliden op het eiland (MiVaBo) en de directie Samenleving & Zorg. “We zorgen ervoor dat er geen obstakels zijn in het park voor mindervaliden. Ook is het de bedoeling dat er een helling komt, waar mindervaliden goed en op veilige wijze het water in kunnen”.

Het plan voor de aanleg van een publiek park werd al bijna tien jaar geleden gelanceerd, onder meer door de toenmalige directeur van BOG, John Soliano. Volgens Jansen is het nu de hoogste tijd, dat het park er ook echt komt. Volgens Jansen wil BOG hiermee ook laten zien wat de waarde van het overheidsbedrijf kan zijn voor de samenleving.

De video is inmiddels te zien op de Facebookpagina van het ontwerpbureau Heren2 maar is helaas nog niet met de pers gedeeld.

Lees ook: https://bonaire.nu/2022/02/25/bonaire-krijgt-nieuw-publiek-park-aan-waterkant/