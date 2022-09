KRALENDIJK- In aanloop naar de verkiezingen van Bonaire’s schoonste, heeft Miss Nikiboko Michell Emerenciana twee titels behaald.

Het ging om de titel van Miss Runway en Miss Best Fashion. De aanwezigen op het evenement, waar ook een optreden te zien was van Netania en Luis Moka, waren zeer te spreken over de show.

In totaal deden vier missen mee aan de verkiezing: Miss Nikiboko – Michell Emerenciana, Miss Playa pabou – Maria Smeins, Miss Antriol – Caroline Porras en Miss Playa pariba – Ruby Pouchet.