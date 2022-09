KRALENDIJK- In het kader van haar zestig jarig bestaan, heeft de MCB Bonaire vier organisaties in het zonnetje gezet met een donatie van vijfduizend dollar.

Het gaat om de zogenaamde ZW Groep, de voetbal federatie Bonaire (FFB), Tourism Corporation Bonaire en de FuHiKuBo.

Tijdens de uitreiking van de prijzen stond de bank stil bij de verdiensten van elke organisatie. Zo zet de ZW-groep zich in voor veel zwakkeren in de samenleving, waaronder ouderen en mensen die slecht horen en zien, mensen met beperkingen en met chronische ziektes.

De Federashon Futbal Boneriano (FFB) zorgt letterlijk dat veel jongeren in beweging komen. Zo werd vijf jaar terug gestart met de Kopa Lito, met indertijd 250 jongeren. Inmiddels zijn er ruim 850 jongeren actief. De FFB zet zich ook in voor het opleiden van trainers.

De TCB kreeg de onderscheiding voor het opzetten en uitwerken van de ‘Bonaire Bond’, waarmee bezoekers beloven om de natuur van het eiland te respecteren. Volgens de MCB worden bezoekers daarmee op positieve wijze aangemoedigd en wordt er een band met het eiland gecreëerd.

Geschiedenis

Als vierde organisatie werd de Fundashon Historiko Kultural Bonaire in het zonnetje gezet. De stichting, die begonnen is door schrijver en historicus Bòi Antoin zet zich onder meer in voor het documenteren en archiveren van zaken die van belang zijn voor cultuurbehoud en de geschiedschrijving op het eiland.