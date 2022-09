Het Korps Politie Caribisch Nederland wijst deelnemers aan het verkeer op het belang om geen of hooguit met mate alcohol te nuttigen als mensen deelnemen aan het verkeer.

”Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest”, aldus de woordvoerder van het KPCN.

De politie controleert met een blaastest of bestuurders onder invloed zijn van alcohol. Bestuurders zijn verplicht om aan de blaastest mee te werken. Deze test geeft aan of bestuurders meer hebben gedronken dan wettelijk is toegestaan.

Sancties

KPCN wijst er nog maar eens op dat rijden onder invloed kan leiden tot een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. “De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie”, aldus KPCN. De politie waarschuwt er ook voor dat bij een ongeluk bestuurders sneller worden getest op alcoholgebruik dan bij een gewone verkeerscontrole.