GARDA MEER – Na een nacht met onweer is het op de derde dag van het WK windstil op het Gardameer. Uiteindelijk starten de wedstrijden aan het eind van de middag, maar al snel na de start valt de wind weer weg. Een langzame race op dag drie waar team Bonaire door verkeerde informatie aan de verkeerde kant van het veld zit en achterin eindigt. Een herkansing zit er niet meer in want de wind verdwijnt volledig en het hele veld moet naar de haven gesleept worden.

Dag vier was bedoeld als rustdag, maar werd ingezet om een deel van de afgelaste wedstrijden in te halen. George (Kabes) Soliano deed in de eerste wedstrijd goede zaken door als tweede van de 94 deelnemers de eerste boei te ronden. Uiteindelijk werd hij zeer verdienstelijk 9e en is van team Bonaire de best presterende zeiler.

Bonaire is met zeven zeilers goed vertegenwoordigd bij de 51e wereldkampioenschappen Sunfish in Italië. Er wordt gevaren op het noordelijk deel van het Gardameer waar heel veel internationale zeilwedstrijden georganiseerd worden omdat het er altijd stevig waait.

In Bonaire is het team gewend om met veel wind te varen dus de verwachtingen waren positief. De wind is echter de hele week al licht waardoor er heel wisselend gevaren wordt. Veel wedstrijden zijn afgelast door gebrek aan wind.

Vandaag, 10 september, worden de laatste wedstrijden gevaren.