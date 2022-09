KRALENDIJK – Gisteravond vierde Maduro & Curiel’s Bank Bonaire (MCB) haar zestig jarig jubileum. De Raad van Toezicht, het management en de medewerkers van de bank werden samen met alle andere aanwezigen getrakteerd op een spetterend feest. Ook werden er door MCB cheques uitgereikt aan vier organisaties.

Het feest vond plaats op het terrein van het hoofdkantoor van de bank in Hato. De wegen naar het feestterrein waren uitbundig versierd met vlaggen en op de rotonde in Hato stond een DJ te draaien. Alle bezoekers werden getrakteerd op hapjes, drankjes en optredens van plaatselijke bands en een dansgroep.

Zestig jaar geleden begon MCB met drie medewerkers op de plek waar nu het filiaal in Playa is. In de daaropvolgende jaren is er veel verandert. Zo loopt de bank voorop qua technologische ontwikkelingen. MCB introduceerde als eerste bank op Bonaire een pinautomaat en pinpassen, online bankieren en contactloos betalen. Ook opende het als eerste een smart branche. Daarnaast steunt de bank meerdere projecten voor zowel ouderen als jongeren op Bonaire. Tijdens het evenement werden er door MCB cheques ter waarde van vijfduizend dollar uitgereikt aan The Bonaire Bond, Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FuHiKuBo), Federashon di Futbòl Boneriano en de Zorg en Welzijn Groep.

Het evenement zorgde voor veel bekijks van mensen die voorbij reden. Zij werden in hun auto namens MCB getrakteerd op drankjes en cup cakes. Het evenement werd afgesloten met een vuurwerkshow.