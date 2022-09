KRALENDIJK – Donderdag was het Internationale dag van Alfabetisering. Deze dag is er om iedereen te herinneren aan het belang van alfabetisering. Dit geldt niet alleen voor de persoon zelf, maar ook de samenleving in zijn geheel. Met de leuze ‘Kibra e barera di miedu! Ban dilanti, ban FORMA’ (Breek de angst barrière! Laten we vooruitgaan, laten we naar FORMA gaan!), wil Fundashon FORMA de aandacht vestigen op het belang van alfabetisering van 5 tot en met 9 september.

FORMA is al meer dan 14 jaar bezig met de bewustmaking van de Bonairiaanse samenleving en het geven van begeleiding op het gebied van alfabetisering. Een functionele analfabeet is een persoon die een beetje kan lezen en schrijven maar niet voldoende om zich in de samenleving staande te houden. Dit heeft grote invloed op het dagelijks leven van de persoon. Ook bij het vinden en behouden van werk kan de functionele analfabeet problemen ondervinden.

Naast het leren lezen en schrijven helpt alfabetisering met de verbetering van de communicatieve vaardigheden van de volwassene en vergroot het zijn zelfvertrouwen. Tijdens de lessen bij FORMA werkt iedere deelnemer aan zijn eigen persoonlijke doelen. Op het moment dat een deelnemer een doel behaalt, wordt dit gevierd met een certificaat. Dit is een mijlpaal voor de deelnemer en iets om trots op te zijn. Een traject van alfabetisering heeft ook voordelen voor de werkgever.

FORMA gebruikt verschillende methodes en werkvormen, zodat de volwassene kan oefenen met lezen en schrijven. Ook worden er thema’s uit het dagelijks leven behandeld, zoals het betalen van rekeningen. FORMA gebruikt twee digitale programma’s die vanuit thema’s werken waarmee de volwassene kan oefenen met lezen en schrijven: Alfabeter en Notinèt.

Gedurende deze feestelijke week geeft FORMA speciale aandacht aan haar cursisten en is er een media tour. Op sociale media zal er aandacht zijn voor het thema alfabetisering. Eind deze maand is er ook een activiteit met als thema alfabetisering, met deelname van de ketenpartners van FORMA.