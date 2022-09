WILLEMSTAD/KRALENDIJK- Vliegtuigmaatschappij EZ Air is deze week begonnen met de opleiding voor medewerkers van de technische afdeling, om deze voor te bereiden op de komst van de grotere Saab 2000 toestellen.

Het theoretische gedeelte gegeven door Saab in Zweden. Het eerste toestel voor EZ Air, dat nu nog in Zweden staat, wordt binnenkort overgevlogen naar Springfield in de Verenigde Staten waar de overdracht aan EZ Air wordt voorbereid.

De Saab 2000, met 50 stoelen, wordt toegevoegd aan de bestaande vloot van de wat kleinere Saab 340B+ toestellen, die 34 passagiers kan vervoeren. Door het in gebruik nemen kan EZ Air meer passagiers per vlucht vervoeren. De maatschappij ziet zich geconfronteerd met een sterk groeiende vraag, nu de COVID-19 Pandemie definitief voorbij lijkt.

Sneller en zuiniger

“Maar dat is niet de enige reden om dit toestel in gebruik te nemen”, zegt CEO van EZ Air, René Winkel. “Hoewel de Saab 2000 ook een propeller toestel is zijn de motoren zo krachtig, dat er sprake is van de performance van een straalvliegtuig. Daardoor kunnen we sneller en hoger vliegen, wat ook gunstig is voor het brandstofverbruik”.

Het eerste Saab 2000 toestel dat binnenkort aan EZ Air geleverd zal worden. Foto: EZ Air

Door alle benodigde voorbereidingen, waaronder het opleiden van personeel zal het naar verwachting nog tot eind van het jaar of tot begin 2023 duren voordat EZ Air de grotere toestellen daadwerkelijk in kan zetten.