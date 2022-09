KRALENDIJK – Om identiteitsfraude (ID-fraude) in Caribisch Nederland te voorkomen is het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een samenwerking gestart met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Zij hebben samen een voorlichtingscampagne opgesteld waarbij via verschillende kanalen meer uitleg wordt gegeven over wat ID-fraude is, hoe het je kan overkomen en wat je kunt doen om deze vorm van (cyber) criminaliteit te voorkomen. Het is nu zover, de voorlichtingscampagne is deze week van start gegaan.

Om de impact van de voorlichtingscampagne te vergroten is KPCN van plan te gaan samenwerken met banken en het mkb. Die hebben hun eigen communicatiekanalen en hechten ook veel waarde aan het voorkomen van ID-fraude. Door gecoördineerd en gelijktijdig hierover te communiceren horen de inwoners van Caribisch Nederland dezelfde boodschap uit verschillende hoeken.

Vanaf april 2021 heeft het KPCN een speciaal cyberteam opgericht met het doel de komende jaren goede ondersteuning bij cybercriminaliteit te bieden. Het cyberteam van het Korps Politie Caribisch Nederland is uniek in het Caribisch deel van het Koninkrijk en zoekt actief (internationale) samenwerkingen met korpsen, organisaties en partners die ons hierin weer ondersteunen. De afdeling houdt zich bezig met het tegengaan en bestrijden van cybercriminaliteit en het verhogen van de digitale veiligheid (cybersecurity). Cybercriminaliteit en ID-fraude liggen vaak in elkaars verlengde.

In Caribisch Nederland zijn veel online diensten nog niet zo ver ontwikkeld als in Europa. Maar de ontwikkelingen in Caribisch Nederland gaan snel. Daarom is het nodig om de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba nu al te waarschuwen over de gevaren van ID-fraude. Zo zijn ze straks op hun hoede, bijvoorbeeld bij het online afsluiten van abonnementen, en kunnen we deze vorm van cybercriminaliteit zo veel mogelijk voorkomen.

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Bij het CMI kunnen burgers terecht voor:

-het melden van identiteitsfraude

-tips om identiteitsfraude te voorkomen

-advies en ondersteuning als men slachtoffer is van identiteitsfraude

Daarnaast levert het CMI met presentaties, workshops en andere voorlichtingsactiviteiten een bijdrage aan bewustwording en preventie van identiteitsfraude.

Kijk voor meer informatie op www.rvig.nl/centraal-meldpunt-identiteitsfraude of stuur een mail naar [email protected] of bel naar 715 8000 en vraag naar de cybercrime afdeling.