Het WK-team Sunfish is in Italië gestart met het 51e Wereldkampioenschap waaraan 94 zeilers vanuit de hele wereld meedoen. Op dia di Bonaire, 6 september, mocht het Bonairiaanse Sunfish team voor het eerst haar krachten meten met de internationale top van het Sunfish zeilen. Dit toernooi vindt plaats op het Gardameer.

De wind begint elke dag te waaien vanaf 12 uur ‘s middags en richting 18 uur gaat de wind weer liggen. ’s Morgens, bij de voorbereiding op de wedstrijd, kijken de zeilers naar het water en denken…het zal toch wel gaan waaien?

Om 13 uur begon de eerste wedstrijd met goede wind. Er zijn in totaal 3 wedstrijden gevaren met voor de teamleden wisselende resultaten. De wind was er, maar draaide veel, wat het toch lastig maakte. De eindstand na de eerste dag met 94 deelnemers, waarbij voor het eerst echt kennis werd gemaakt met de windomstandigheden, is Kabes Soliano op een mooie 37ste plaats, Robert Verboom 40ste, Hans de Waard 45ste, Alexander Tromp 50ste, Ton Nuijten 53ste, Sipke Stapert 65ste en Ralf Theyse 75ste.

Een mooi begin met mooie perspectieven voor de rest van het toernooi.