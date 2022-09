KRALENDIJK – In augustus heeft de Samenwerkende Fondsen Cariben donaties gedaan aan twee stichtingen op Bonaire.

Stichting Jongeren en Toekomst heeft vorige week van SFC een bedrag van $ 22.500 ontvangen voor hun 3e jaar van het project “Talentenschool”. Talentenschool is een project voor basisschoolkinderen in groep 7 & 8 en SGB-jongeren in leerjaar 1.

Het doel van het project is jongeren in staat te stellen hun competenties en vaardigheden te herkennen en erkennen. Daar hebben ze de rest van hun leven profijt van, bijvoorbeeld bij studie- en beroepskeuze. SFC maakt graag deel uit van dit ontdekkingsprogramma.

Stichting Bonaire Connect heeft vorige week voor hun 2e jaar “Taalmaatjes” een bedrag van $18.000 ontvangen van SFC.

Het doel van het project is om een ​​sterker gemeenschapsgevoel en gelijkwaardigheid te creëren onder de inwoners van Bonaire. Binnen dit project worden moedertaalsprekers van het Spaans en Nederlands als moedertaal die op Bonaire wonen, gematcht door de NGO.

Buddy-teams komen één keer per week bij elkaar voor een activiteit en zullen beide talen oefenen om hun spreekvaardigheid te verbeteren en onder de knie te krijgen.

Op de foto ontvangen projectcoördinator Gerjanne Voortman en bestuurslid Liliana Jaramillo de symbolische cheque uit handen van Elisabeth Vos, projectadviseur voor SFC Bonaire.

De Samenwerkende Fondsen Cariben steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het investeert daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds, Kansfonds en Fonds Sluyterman van Loo vormen samen de Samenwerkende Fondsen Cariben.