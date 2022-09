Nicolette Kluijver is genomineerd voor een Televizier Ster in de categorie Presentator. De categorie Presentator is nieuw dit jaar, voorheen was deze opgesplitst in twee categorieën namelijk; Presentatoren en Presentatrices. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala, dat door AVROTROS op donderdag 6 oktober wordt uitgezonden.

De Gouden Televizier-Ring is een publieksprijs die wordt uitgereikt voor het beste Tv-programma. Ook worden er Televizier Sterren uitgereikt in diverse categorieën. Er komt geen jury aan te pas, alleen de programma’s en personen die de meeste stemmen krijgen van tv-kijkend Nederland worden genomineerd. Het programma dat op de avond van de uitreiking de meeste stemmen krijgt, wint de Ring. Wie de meeste stemmen krijgt in de overige categorieën wint een Televizier Ster.

In de volgende categorieën is een Televizier Ster te winnen:

Presentator

Acteur

Talent

Online video serie

Impact

Stem op jouw favorieten via deze link. Stemmen kan nog tot woensdag 14 september 2022 tot 10.00 uur Nederlandse tijd.