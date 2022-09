AMSTERDAM – Journalist Phaedra Haringsma schrijft in de correspondent.nl een uitgebreid artikel over armoede op Bonaire en noemt de situatie een crisis in slow-motion.

Haringsma doet in haar artikel nauwkeurig verslag van het falende Nederlandse beleid en vraagt zich af of er sprake is in Caribisch Nederland van Institutioneel racisme.

“De laatste tijd hoor je steeds vaker over het institutioneel racisme van de Nederlandse overheid. Zo erkende het kabinet onlangs zulke discriminatie bij de fiscus. Voor dat handelen bood de fiscus destijds excuses aan. Na mijn onderzoek blijf ik achter met frustratie: wijst het beleid van de afgelopen twaalf jaar op Bonaire niet op precies diezelfde dynamieken?” Zo schrijft Haringsma.

Lees het artikel van Haringsma hier:

https://decorrespondent.nl/13713/zo-wordt-ongelijkheid-tussen-europees-en-caribisch-nederland-al-jaren-in-stand-gehouden/3457318090611-c5657c18