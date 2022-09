KRALENDIJK- Het Korps Politie Caribisch Nederland was op dinsdag korte tijd op zoek naar de 58 jaar oude Marolyne Statie, die rond zeven uur in de ochtend op dinsdag haar huis verliet, maar daarna niet naar huis terugkeerde.

Relatief kort na een oproep via de lokale media, liet KPCN in de nachtelijke uren van dinsdag op woensdag weten dat de vermiste vrouw, die haar huis in de vroege ochtend te voet had verlaten, inmiddels al weer was gelokaliseerd.