SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame docent aardrijkskunde (1 fte) voor de Unit Liseo Boneriano.

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante en uitdagende lessen aardrijkskunde aan de klassen mavo, havo en vwo onderbouw Je motiveert, inspireert en stimuleert leerlingen tot het leren leren speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling en creëert samen met jouw collegae een veilig leerklimaat.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over minimaal een tweedegraads lesbevoegdheid aardrijkskunde. Er is een andere collega aardrijkskunde dus je hebt niet overal parallelklassen. Er wordt een zelfstandige houding verwacht en veel flexibiliteit. Het helpt als je alles organisatorisch goed geregeld hebt. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Lesgeven in de Caraibische context waar Nederlands voor de meeste leerlingen een vreemde taal is vergt dat je pedagogisch en didactisch sterk bent waardoor je ook goed kunt differentiëren. Spreek je Papiamentu dan is dit een grote pre. Je bent stressbestendig en enthousiast. Je integreert jouw 21 st century skills in de lessen. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren leservaring als docent aardrijkskunde met ervaring in het geven van lessen aan de examenklassen.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een sectie van twee. Dit schooljaar wordt nog met de methode Buitenland gewerkt, volgend schooljaar stapt de sectie over op De Geo. Dat betekent dat voor het volgend schooljaar studiewijzers en nieuwe toetsen ontwikkeld moeten worden voor i.i.g. de eerste periode. De betrokkenheid bij de leerlingen is groot. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een max. van 4092 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. Dit betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor het schooljaar 2022/2023.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 14 september 2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling.

Heb je vragen, neem dan contact op met Barbara Sol, Unit Directeur van Liseo Boneriano: Tel +599-7157780 of: [email protected]

