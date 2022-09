BASSTERRE- Volgens persbureau Reuters heeft het Eastern Caribbean Supreme Court afgelopen week een streep gezet door het wettelijke verbod op St. Kitts en Nevis op seksuele contacten tussen mannen.

Het Gerecht oordeelde dat twee delen van de ‘Offenses Against the Person Act’, aangenomen in de in 1873, die opriep tot tien jaar gevangenisstraf voor het hebben of proberen te hebben van homoseks ongrondwettelijk zijn.

“De passages van de wet die seksuele handelingen tussen mannen strafbaar stellen, zijn in strijd met de grondwet en zijn als zodanig nietig en zijn niet rechtsgeldig of uitvoerbaar”, schreef rechter Trevor M. Ward van het gerechtshof in zijn vonnis dat dateert van 29 augustus.

‘Buggery Laws’

De rechtszaak werd aangespannen door Jamal Jeffers, een homoseksuele man uit Caribische federatie van St. Kitts en Nevis en de op de eilanden gevestigde ‘St. Kiits & Nevis Alliance for Equality’.

In verschillende met name Engelstalige Caribische eilanden, waaronder Jamaica en Barbados, blijven zogenaamde ‘anti sodomie’ wetten van kracht.