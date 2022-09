KRALENDIJK- Hoewel de viering van de Dag van Bonaire van oudsher wat flets lijkt in vergelijking met de uitbundige viering van de Dia di Rincon, is op dinsdag op enthousiaste wijze de dag van de vlag gevierd.

De feestelijkheden begonnen met een plechtige eilandraadsvergadering gehouden in de Passangrahan, waarbij diverse politieke leiders ook stilstonden bij de viering. Aansluitend vond het protocollaire gedeelte van de feestelijkheden plaats voor het bestuurskantoor te Kralendijk. Daar werden diverse toespraken gehouden, waaronder door gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde van cultuur, Nina de Heyer.

Centraal in de viering van de dag van Bonaire was dit jaar de jeugd. “Zonder jeugd geen toekomst, en dat is op Bonaire niet anders”, sprak gezaghebber Rijna. De eerste burger wees er op dat het belangrijk is dat jongeren op het eiland een goede toekomst hebben. “Er is sprake van economische groei, maar daar moeten vooral ook de jongeren van profiteren in de toekomst. Vroeger trokken onze jongeren weg naar Curaçao en Aruba, maar we zien nu een omgekeerd beeld”, aldus Rijna.

Schat

Gedeputeerde Nina den Heyer ging nog verder in haar toespraak. “Onze jongeren maken het verschil. Zij zijn een schat van het eiland”. Den Heyer wees er op dat op sommige plekken jongeren niet worden gewaardeerd, of hun belang niet voldoende wordt erkend. Volgens de gedeputeerde, die het na deze bestuursperiode voor gezien houdt, een fout die Bonaire niet mag maken.

Na het officiële gedeelte van de viering, werd de viering in de middag voortgezet in de wijk Tera Kòrá, waar het nodige te beleven was met zang en dans, maar waar ook goed werd gezorgd voor de inwendige mensen met een ruim aanbod aan eten en drinken.