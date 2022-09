Door Caribisch Netwerk

Vijf jaar na de verwoesting van orkaan Irma is op Sint-Maarten veel verbeterd, maar niet voor iedereen. Sommigen ouderen zijn intussen overleden, terwijl ze jarenlang op de reparatie van hun huis wachtten.

Sint-Maarten werd vandaag 5 jaar geleden, in 2017 verwoest door orkaan Irma. Op het eiland merk je daar als toerist nu weinig van, maar het leed onder verschillende ouderen is ernstig. Nog steeds wacht een groep op de reparatie van hun huis.

‘Ik droom van een schuurtje naast mijn huis’

De politieke beloftes uit Nederland en Sint-Maarten heeft mevrouw Azille gehoord: Huizen en daken worden gerepareerd; het eiland wordt orkaanbestendiger. Een half miljard euro heeft Nederland beschikbaar gesteld voor de wederopbouw na orkaan Irma.

“Maar wat kan ik doen?” Ze wacht al vier jaar, hoor je in de serie ‘De Vergeten Klimaatcrisis. Mevrouw Azille droomt er niet meer van dat ze ooit weer een huis zal hebben. De hulp waar ze op gehoopt had, krijgt ze al jarenlang niet. Met haar schamele pensioen van 500 gulden droomt ze ervan om een schuurtje te bouwen naast haar huis. “Zo kan ik toch nog thuis zijn. Want home is home.”

Deze aflevering nu beluisterenHoe staat Sint-Maarten er nu voor, vijf jaar na orkaan Irma? In de podcast ‘De Vergeten Klimaatcrisis’ hoor je verhalen die je niet eerder hoorde. Ouderen wachten nog steeds op de reparatie van hun huis. En nog iets wat weinig mensen weten: het historisch archief van Sint-Maarten loopt groot gevaar, want het blijkt ook niet orkaanbestendig te zijn.

Samen met haar kleindochter Tiffany wonen ze in de noodopvang, waar mensen kunnen schuilen voor een orkaan. Wat blijkt: de nasleep van deze orkaan is ook voor Tiffany een trauma geworden. Ze is gestopt met school, zodat ze voor oma kan zorgen, vertelt ze in deze podcast.

Ook mevrouw Riviera wacht op de reparatie van haar huis. Ze is het zat om haar situatie elke keer weer uit te moeten leggen. “Er zijn al vijf keer mensen gekomen om te inspecteren”, vertelt haar buurman.