Kralendijk – Volgens traditie heeft de Stichting Prinses Wilhelmina Fonds op 1 september een bezoek afgelegd bij waarnemend gezaghebber Nolly Oleana voor de eerste donatie om zo officieel de maand september te beginnen als collectemaand voor het Prinses Wilhelmina Fonds.

De maand september is de maand waar de stichting actief gaat collecteren om zo inkomsten te genereren om mensen met kanker op Bonaire te kunnen helpen.

De collectebus staat op verschillende plekken op Bonaire en er kan altijd een bijdrage gegeven worden op het kantoor van de stichting aan de Kaminda La Union 11. Dit kan op maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Hier kan ook met pinpas een bijdrage worden gedaan.

Online kan ook via Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V., accountnummer 101.191.602 of via RBC Bank N.V. nummer 8400000180282769.

Dit jaar is het thema van de collectemaand “Kopera I hasi e diferensia” wat betekent “doe mee en maak het verschil”.