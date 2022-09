KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag bracht koksclub Klub di Koki di Boneiru een bezoek aan Bonaire DailyFresh. De leden van de club en Bonaire.nu kregen een rondleiding door het bedrijf, dat op een organische wijze groenten en vis kweekt op Bonaire. Natuurlijk mocht een proeverij van de lokaal gekweekte producten niet ontbreken.

Vijf jaar geleden begon het avontuur voor Bob en Lauri Janssen op Bonaire. Hun wens was om iets met high tech farming te gaan doen en al snel zijn zij zich gaan verdiepen in aquaponics. Nadat een proefkas bij Bob en Lauri Janssen thuis een succes bleek te zijn, hebben zij hun plannen uitgebreid. Op het terrein van LVV hebben zij nu een grote kas waar vis en verschillende soorten groenten worden gekweekt. De viskwekerij bestaat uit zes tanks met tilapia vissen. De groentekwekerij is nog in de opstartfase waardoor er nog geen volledige productie is op dit moment. Het kweken van groenten wordt rustig opgeschaald om het systeem in balans te houden. Nu al zijn diverse soorten sla en Bok Choy verkrijgbaar. In de toekomst zullen er ook boerenkool, bonen, pompoenen en kruiden verbouwd gaan worden.

In de kas van Bonaire DailyFresh kunnen jaarlijks maar liefst 166.000 stuks groenten verbouwd worden. Daarnaast wordt er ruim 3.100 kg tilapia gekweekt. Hiermee wil het bedrijf gedurende het hele jaar winkels en restaurants op het eiland kunnen bevoorraden met verse groenten en vis.

Aquaponics

Het aquaponics systeem is een combinatie van een viskwekerij (aquacultuur) en het kweken van groente op water met toevoeging van voeding (hydroponics). Door beide vormen van kweken te combineren hoeft er geen voeding toegevoegd te worden voor de planten. De vissen produceren namelijk mest dat door bacteriën wordt omgezet in nitraat. Nitraat is plantenvoeding en daardoor kunnen er op een organische manier groenten gekweekt worden. Doordat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de kas van Bonaire DailyFresh zijn de producten allemaal biologisch.

Een ander groot voordeel van deze manier van het kweken van groenten en vis is dat het aquaponics systeem zes keer minder water verbruikt in vergelijking met traditionele landbouw. Omdat de groenten direct in het water worden gekweekt zit er ook geen zand aan de producten, waardoor er minder gespoeld hoeft te worden. Daarnaast groeien de groenten op een compacte manier waardoor er acht keer minder ruimte nodig is. De doorlooptijd van de gekweekte groenten bij Bonaire DailyFresh is slechts 33 dagen, van zaadje tot volwassen plant.

Na de rondleiding door het bedrijf was er de mogelijkheid om verschillende producten te proeven. Zo bereidde Corjan Hoogerheide van Klub di Koki di Boneiru tilapiafilet en een verse salade met gerookte tilapia.

Wil jij ook kennis maken met Bonaire DailyFresh? Dat kan, tijdens de volgende open dag van LVV opent het bedrijf de deuren. Daarnaast worden er rondleidingen gegeven voor belangstellenden. Voor meer informatie over Bonaire DailyFresh neem contact op per e-mail via [email protected]