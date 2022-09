Huiselijk geweld en kindermishandeling komt overal voor, wereldwijd en in allerlei gezinnen. Tijdig de situatie aanpakken, kan een groot verschil maken. Daarom wordt er een grote voorlichtingscampagne ingezet in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Vanaf september zal het thema op allerlei manieren aan bod komen. De focus ligt hierbij op een korte film, waarin een gezin wordt gevolgd met twee kinderen. In een film van vier delen word je meegenomen in de problemen die het gezin meemaakt en hoe hier door de omgeving op wordt gereageerd. Stuk voor stuk herkenbare situaties waar iedereen in terecht kan komen. Elke maand wordt er een deel van de film via de verschillende social media kanalen gepost, waarna er dieper wordt ingegaan op de uitingen van schaamte die men laat zien in de film. De film is gemaakt door lokale acteurs en volledig op Bonaire geproduceerd.



Samenwerking

Het OLB heeft samen met de eerste- en tweedelijns hulpverleningsorganisaties de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een onderdeel van het ‘Bestuursakkoord aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling CN’ dat het ministerie van VWS en de openbare lichamen hebben ondertekend. Preventie gericht op bewustwording en voorlichting over het onderwerp is hier een belangrijk onderdeel van.

De betrokken hulpverleningsorganisaties zijn het Openbaar Lichaam Bonaire, Sentro Akseso Boneiru, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, Stichting Reclassering, Mental Health Caribbean, Voogdijraad en Praktijk Ondersteuning Huisartsen. Er is een werkgroep opgericht die met de campagne “tei p’abo” naar buiten treedt.

‘Met de aftrap van de campagne gaan we aandacht vragen voor een moeilijk onderwerp. Het is belangrijk om huiselijk geweld en kindermishandeling uit de taboesfeer te halen en hierbij aandacht te hebben voor de schaamte die mensen ervan weerhoudt om deze patronen te doorbreken’ zegt Silvana Janga- Serfilia, directeur Samenleving en Zorg van het OLB.