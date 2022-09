KRALENDIJK – Op 7 augustus werd een lichaam aangetroffen aan de noordkust van Bonaire. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding.

Later op dezelfde dag, 7 augustus, werd de man Francisco Janga door familieleden als vermist opgegeven. Hij was voor het laatst op 4 augustus gezien. Door een interne communicatiestoring is er geen bericht over de vermissing van deze man uitgestuurd door KPCN.

Het aangetroffen lichaam werd in beslag genomen voor verder onderzoek. Er werd een autopsie verricht die aantoonde dat er geen sprake was van inwendig noch uitwendig geweld.

Op maandag 5 september werd het resultaat van een DNA-test, verricht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), bekend. Hieruit blijkt dat het aangetroffen lichaam dat van de vermiste man, Francisco Janga, was.

De familie is in kennis gesteld en het lichaam is vrijgegeven. KPCN biedt zijn welgemeende condoleances aan de familie.