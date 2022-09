KRALENDIJK- In het kader van de Dag van het Toerisme, die elk jaar op 27 september wordt gevierd, heeft de Tourism Corporation Bonaire (TCB) de hele maand september 2022 verschillende activiteiten gepland.

Vanaf zaterdag 3 september worden alle aankomende bezoekers persoonlijk verwelkomd op de Flamingo International Airport met het Bonairiaanse ritme van lokale folkloristische muziek. Daarnaast kunnen bezoekers op de foto met de lokale bevolking in traditionele folkloristische kleding. Als blijk van waardering ontvangen alle bezoekers een welkomstgeschenk als onderdeel van het programma “Ambassadeurs van Bonaire.”

Op vrijdag 2 september heeft TCB haar maandelijkse ‘Tourism after 5’ evenement georganiseerd. Tijdens dit evenement verwelkomde TCB de Bonaire Bikers Club en partners, die ter ere van Bonairedag verschillende activiteiten op het eiland zullen organiseren. Ook werd Rolando Marin, de ‘Information Officer’ van TCB, geëerd voor zijn 28 jaar werken voor het bedrijf en 34 jaar werken in de toeristische sector. Er werd ook erkenning gegeven aan de heer Robert Lloyd uit de VS voor 30 jaar bezoek aan Bonaire. Door de jaren heen heeft dhr. Lloyd in verschillende accommodaties op het eiland gelogeerd en de laatste jaren verblijft hij in het Buddy Dive Resort.

Boek

TCB heeft samen met de auteur Denise de Jong-Rekwest een boek gecreëerd met de titel: ‘Turismo na Boneiru, Mi Kultura, Mi Enkanto!’ (‘Toerisme op Bonaire, Mijn Cultuur, Mijn Bekoring!’) dat op 22 september officieel wordt gelanceerd. Dit toerismeboek zal op 23 september aan alle scholen op het eiland worden verstrekt, als een hulpmiddel om meer te leren over toerisme en ons lokale erfgoed en cultuur.

Op 26 september organiseert TCB haar tweede jaarlijkse ‘Bonaire Tourism Summit’ met als doel de actieve betrokkenen en partners in het toerisme samen te brengen om de merknaam, luchtverbindingen, marketing en Pr-strategie voor de toekomst te bespreken. Opnieuw heeft TCB keynote sprekers en gastsprekers uitgenodigd om de 2023-strategie te bespreken en de laatste toeristische trends en ontwikkelingen te delen.

Taste of Bonaire

De activiteiten van de Toerismemaand eindigen op vrijdag 30 september. TCB organiseert dan haar Taste of Bonaire evenement. Het thema van het evenement is gericht op Toerisme en Cultuur. Om jongeren te betrekken bij de culturele activiteiten, wordt er een lokale school danswedstrijd georganiseerd met traditionele muziek.