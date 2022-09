KRALENDIJK – Bonaire ontving in augustus ruim elf duizend bezoekers. Dat was in juli nog 12.500 toeristen. Een daling na het invoeren van de entry-tax van ruim duizend toeristen.

Op 1 juli van dit jaar verruilde Bonaire het kamer- en huurautobelastingsysteem voor een bezoekers entry tax van 75 dollar per bezoek.

Iets meer dan 9.800 toeristen kwamen van de internationale markten zoals Nederland en de Verenigde Staten. Ruim 1500 reizigers kwamen van een van de drie eilanden in het Koninkrijk, 44 bezoekers kwamen rechtstreeks uit Statia en Saba.

Hotelbezetting

Het eerste kwartaal kende een gemiddelde hotelbezetting van 82 procent, maar vanaf april is een daling ingezet. Het tweede en derde kwartaal laat een gemiddelde bezetting van 66 procent zien.

In 2021 deden de hotels het beter. Ter vergelijking: juli en augustus 2021 hadden een gemiddelde bezettingsgraad van 71 en 74 procent, tegenover een gemiddelde hotelbezetting nu van 64 en 58 procent in die maanden.

BONHATA, de belangenvereniging van de hospitality-sector, concludeert dat de concurrentie van andere bestemmingen groot is en gevolgen heeft voor Bonaire.

Het gemiddelde dagtarief steeg wel. Aanvankelijk daalde het tarief licht na het eerste kwartaal, toen er 231 dollar werd afgetikt naar 227 dollar in het tweede en derde kwartaal. De prognose voor het derde en vierde kwartaal is 235 dollar. In het derde en vierde kwartaal van vorig jaar was het gemiddelde dagtarief 192 dollar. Het gemiddelde dagtarief van accommodaties bij BONHATA-leden varieert van 86 tot 800 dollar per nacht.

Luchthaven

Ook Bonaire International Airport heeft een sterke eerste helft van 2022 meegemaakt. BIA heeft acht procent meer aankomende en vertrekkende passagiers verwerkt dan in de eerste zeven maanden van het pre-COVID-jaar 2019.

Flamingo Airport is in volle gang met de voorbereiding van een aantal verbeteringen op de luchthaven, om de capaciteit en kwaliteitservaring voor de passagiers te verbeteren. BIA is voorzichtig optimistisch over de prognoses voor 2022 en 2023. Van der Scheer noemde het wereldwijde tekort aan piloten als een mogelijk risico voor toekomstige ontwikkelingen.

Zeehaven

In juli en augustus kwamen er in totaal vier cruiseschepen aan op Bonaire. Deze maand is de planning vijf schepen. Bonaire wil het aantal cruiseschepen beperken tot een per dag.

Er ligt een nieuw Memorandum of Understanding met Royal Caribbean Cruise Lines. Dit geeft het havenkantoor de mogelijkheid om nauw samen te werken met de cruisemaatschappij om te werken aan het “perfecte schip” voor Bonaire. Om het perfect passende schip te krijgen, moeten de verrichtingen in de haven worden verbeterd, met betrekking tot boekingen, diensten, en planning.