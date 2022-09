WILLEMSTAD – Minder dan drie maanden na het luide protest van Animal Rights tegen de verhuizing van vijf jonge dolfijnen uit het Curaçaose Seaquarium naar een Saoedisch chloorbad heeft een van de dolfijnen ‘zelfmoord gepleegd’. De zelfgekozen dood van tuimelaar Mosa zorgt voor een nieuwe rel na de fel bekritiseerde verkoop in juni.

Op 7 september staan Animal Rights en Seaquarium, de vorige eigenaar van Mosa, opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank van Willemstad. De dierenbeschermers willen dat de rechter uitspreekt dat de export nooit had mogen gebeuren. Ook hopen ze te bereiken dat de overige dolfijnen alsnog een veiligere leefomgeving krijgen.

Onenigheid over aanleiding

Sea Aquarium en Animal Rights, ondersteund door internationale walvis-experts, vliegen elkaar in de haren over de ware reden achter de zelfmoord. Volgens Seaquarium, dat het autopsierapport mocht inzien, had Mosa ‘last van haar hormonen’. Anna Krijger van Animal Rights noemt dit ‘totale onzin’. De deplorabele achteruitgang in leefomstandigheden is volgens haar de echte reden voor de suïcide.

In een paginagrote advertentie in de Amigoe stelt Seaquarium echter dat Mosa net geslachtsrijp was geworden en dat de hormonale veranderingen haar hebben aangezet tot automutilatie. Woordvoerder Elior Boeldak voegt daar aan toe dat zelfdoding ‘best gebruikelijk is’ als vrouwtjesdolfijnen ovuleren. „Dat is niet heel raar.”

Vloer

Internationale walvisexperts vegen de vloer aan met die verklaring. „Ik heb nog nooit gehoord van een dolfijn die zichzelf van het leven zou hebben beroofd wegens hormonale problemen”, zegt Lori Marino, neurowetenschapper en directeur van het Amerikaanse Whale Sanctuary Project. „Dit klinkt alsof de dolfijn enorm veel stress had of bang was en in paniek raakte.”

Ook Naomi Rose, zeezoogdierenwetenschapper bij het Animal Welfare Institute in Washington DC, wijst een link met ovulatie van de hand. „Wetenschappelijke literatuur zegt niets over de connectie tussen hormonale veranderingen en het gedrag van Mosa. Net als alle andere zoogdieren kunnen dolfijnen ontregelingen ervaren door de puberteit, maar dit leidt niet tot suïcidaal of automutilerend gedrag. Het argument is simpelweg onlogisch.”

Lees ook: https://curacao.nu/7-jarige-dolfijn-mosa-overleden-in-saoedi-arabie/

Lees ook: https://curacao.nu/animal-rights-gaat-door-met-procederen-om-behoud-dolfijnen-op-curacao/

Lees ook: https://curacao.nu/vijf-dolfijnen-seaquarium-toch-op-weg-naar-saoedi-arabie/