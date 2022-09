KRALENDIJK – Van 13 tot en met 17 september 2022 is het team van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman weer op Bonaire voor spreekuren. Inwoners van Bonaire kunnen gratis langskomen bij de spreekuren om een klacht in te dienen over (overheids)instanties.

Spreekuren

Mensen met klachten over bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Openbaar Lichaam, ZJCN, politie en het Openbaar Ministerie kunnen gratis terecht bij het team van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman op de volgende momenten:

Jeugdhuis Jong Bonaire

Dinsdag 13 september van 9.00 – 11.00 uur

Zaterdag 17 september van 9.00 – 11.00 uur

Fundashon Cocari, Rincon

Woensdag 14 september van 14.30 – 17.00 uur

Bij alle spreekuren is het mogelijk om het gesprek te voeren in het Nederlands, Engels of Papiamentu.

Klacht indienen altijd mogelijk

Mensen die de spreekuren niet kunnen bezoeken, kunnen hun vraag of klacht ook indienen op andere manieren:

Bij de Nationale ombudsman:

Via het klachtenformulier op onze website;

Telefonisch via +31 70 356 35 63 (bereikbaar op werkdagen tot 11.00 uur);

Via Skype door vooraf met ons een afspraak te maken per e-mail;

Via WhatsApp.

Bij de Kinderombudsman:

Telefonisch via +31 70 8506 995 (bereikbaar op werkdagen tot 11.00 uur Bonairiaanse tijd);

Door te mailen naar [email protected] .