SCHIPHOL – KLM voerde deze week de eerste officiële vlucht uit met de nieuwe Premium Comfort Class. In de september-editie van het magazine van Luchtvaartnieuws volgt een uitgebreid verslag, maar hieronder kun je alvast een video-impressie bekijken.

Tot en met eind volgend jaar worden geleidelijk alle Boeing 787’s en 777’s van het nieuwe product voorzien. Afhankelijk van het type toestel staan er 21 tot 28 stoelen in Premium Comfort. In de 787 in een 2-3-2-configuratie, in de 777 in 2-4-2. De pitch (beenruimte) bedraagt 38 inch.

Naast meer ruimte in de lengte en de breedte, profiteren Premium Comfort-passagiers ook van een luxere catering. Op de luchthaven kunnen reizigers gebruikmaken van SkyPriority, waardoor ze minder lang in de rij hoeven te staan. Loungetoegang is niet inbegrepen.

KLM wil met de introductie van Premium Comfort het gat vullen tussen Business Class en Economy/Economy Comfort. De introductie van dit nieuwe product gaat niet ten koste van Economy Comfort (een Economy-stoel met meer beenruimte en een verder verstelbare rugleuning). Wel gaat het aantal Economy Class-stoelen omlaag.

In de komende anderhalf jaar komt de Premium Comfort Class geleidelijk op steeds meer routes beschikbaar. In eerste instantie gaat het voornamelijk om routes naar Noord-Amerikaanse bestemming, zoals San Francisco, Chicago en Houston.