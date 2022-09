WILLEMSTAD – De Douane van Curaçao heeft gistermiddag een container onderschept van de Koninklijke Marine. Dat gebeurde nadat drugshonden aansloegen bij het openen van de container.

Die was op weg naar Nederland. Dat bevestigt de woordvoerder van de Douane tegenover ochtendkrant de Èxtra.

Het initiatief van de controle kwam van de marine zelf, die een afspraak maakte met de autoriteiten om de container te openen.

Hoeveel drugs is gevonden is niet gezegd, maar de Èxtra spreekt van een aanzienlijke hoeveelheid. Ook is niet gezegd of er arrestaties zijn of zullen worden verricht.