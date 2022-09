De architect achter onder meer het Strategisch Toerisme Plan van Bonaire, professor Robertico Croes, heeft zijn vijfde boek gepubliceerd, waarmee hij zijn verkenning van kleine eilanden en hun strijd met groei, kansen en menselijke ontwikkeling voortzet.

Het nieuwe boek, getiteld ‘Small Island and Small Destination Tourism’ van Croes biedt een plan voor een uitweg uit het kleine raadsel via een toeristisch specialisatiemodel. Croes’ onderzoek suggereert dat eilanden die gespecialiseerd zijn in toeristische ontwikkeling sneller groeien en een hoger BBP per hoofd van de bevolking hebben dan eilanden met een ander ontwikkelingstraject.

Het boek vergelijkt het verschil tussen Aruba en Curaçao op basis van het constitutionele economische model en laat zien dat Aruba sneller groeide, een hoger BBP per hoofd van de bevolking heeft, een hogere productiviteit en een vergelijkbare menselijke ontwikkeling zoals gemeten door de Human Development Index (HDI).

Het boek concludeert dat specialisatie in toerisme wijst op een potentieel toenemend rendement, afhankelijk van de accumulatie van menselijk kapitaal.

Saba

Momenteel is Croes ook adviseur van het Openbaar Lichaam Saba, waar hij samen met het Toeristenbureau onder leiding van Malinda Hassel, werkt aan een strategisch toerismeplan voor het kleinste BES-island.