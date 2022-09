KRALENDIJK- Een workshop over Europese financieringsmogelijkheden voor culturele en creatieve organisaties op Bonaire, die afgelopen week in samenwerking met International Desk Bonaire en Rijksdienst Caribisch Nederland bij Captain Don’s Habitat gehouden werd, werd relatief goed bezocht.

Het aanwezige publiek, waaronder vertegenwoordigers van onder andere het Terramar Museum, BONAI Fund, Kas di Kurason en Stichting Akseso, was geïnteresseerd in de mogelijkheden en maakte gebruik van de mogelijkheden om vragen te stellen.

De workshop begon met een openingstoespraak van waarnemend gezaghebber Nolly Oleana. Hierna volgde een uitgebreide presentatie van Albert Meijer (adviseur bij Creative Europe Desk NL) en Jelle Burggraaff (hoofd Mobiliteit & Advies bij Creative Europe Desk NL). De aanwezigen werden onder meer geïnformeerd over fondsen voor de culturele sector en welke samenwerkingsmogelijkheden er liggen met andere (ei)landen en overzeese gebieden. Gedeputeerde Nina den Heyer sloot de workshop af.

Evenementen

In de nabije toekomst zullen DutchCulture en Creative Europe Desk NL meerdere on- en offline evenementen organiseren om zo de culturele en creatieve organisaties op Bonaire te blijven informeren en desgewenst te begeleiden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Albert Meijer via [email protected] en/of Jelle Burggraaff via [email protected]