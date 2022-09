KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaat het zogenaamde centrumgebied van Kralendijk flink aanpakken. Dat werd duidelijk uit een persconferentie die op vrijdagochtend werd gehouden en waarin informatie werd gegeven over het project.

De eerste fase van de renovatiewerkzaamheden gaan op 19 september van start. Als eerste zal de hoofstraat, de Kaya Grandi onder handen worden genomen. Er zullen diverse aanpassingen worden gedaan op het gebied van infrastructuur en groenvoorziening. Zo wordt het asfalt weggehaald en vervangen door klinkers en zal het trottoir betegeld worden. Daarnaast komen er meer bankjes om op te zitten. Er worden ook meer bomen geplant, er komt meer straatverlichting en een speelplek voor kinderen.

Het projectteam heeft het project in fases geknipt om de overlast zoveel mogelijk te verminderen. De verwachting is om de oplevering van de eerste fase voor de kerst te kunnen doen. De werkzaamheden van fase 2 en 3 zullen in 2023 aanvangen. De exacte planning hiervan wordt afgestemd en mede bepaald door de stakeholders van de Kaya Grandi, waaronder de winkels, restaurants en Tourism Corporation Bonaire (TCB).

“Het centrum van Kralendijk is het meest bezochte gebied om te wandelen en inkopen te doen. Om bezoekers en bedrijven te blijven stimuleren, zal de Kaya Grandi niet alleen op esthetisch vlak, maar ook op gebied van infrastructuur gerenoveerd worden”, zegt gedeputeerde James Kroon van infrastructuur over het project.

Extra parkeerplaatsen

Ook het tekort aan parkeerplaatsen zal, als onderdeel van het project, worden aangepakt. In de eerste fase van het project zullen 42 nieuwe plekken worden gerealiseerd naast het gebouw van het postkantoor. In fase twee komen daar nog eens 85 bij voor het stadion. In de Kaya Grandi, die in principe openblijft voor het verkeer, zal wel een aantal parkeerplaatsen worden opgeofferd om de plannen te kunnen realiseren.