PHILIPSBURG – Winair blijft in september en oktober met twee dagelijkse vluchten Saba verbinden met Sint Maarten.

Gewoonlijk vermindert Winair zijn vluchtschema tijdens de lage seizoensmaanden, en aanvankelijk had de luchtvaartmaatschappij de autoriteiten en Saba Tourism Authorities geïnformeerd dat de vluchten op woensdag en donderdag vanaf 14 september tot 27 oktober 2022 uit het systeem zouden worden verwijderd.

Maar de maatschappij heeft ingestemd om deze vluchten te herstellen, en het schema zal blijven zoals het is, wat twee dagelijkse vluchten zijn elke dag van de week, één vlucht in de ochtend en één in de middag.

“Dagelijkse luchtconnectiviteit van en naar SABA is van het grootste belang, zelfs tijdens het laagseizoen”, zegt Saba Commissioner of Tourism Bruce Zagers.

Connectiviteit met Saba is een uitdaging met het eiland, afhankelijk van het aantal vluchten dat Winair biedt. Het aantal vluchten is al beperkt en het schema verkleint tot nog minder vluchten in september en oktober leidde tot ontevredenheid binnen de gemeenschap en onder de toeristische partners.

De twee dagelijkse vluchten komen ten goede aan het SEA & Learn -evenement van Saba in oktober met een aantal experts en potentiële bezoekers die naar het eiland komen voor lezingen en andere leerervaringen. Ook worden in oktober vijf grote duikgroepen verwacht.

“We zijn blij om de dagelijkse vluchten terug in het systeem in deze tijd van het jaar te zien om reisverstoringen met onze reis- en handelspartners te minimaliseren en we kijken ernaar uit dat tijdens het hoogseizoen extra vluchten kunnen worden toegevoegd”, zei directeur van Tourism Malinda Hassell .