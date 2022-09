Wil jij je ideeën verwerkelijken en tegelijkertijd je grenzen verleggen en heb je zin in een spannende uitdaging?

Delta Security & Hospitality is een toonaangevend beveiligingsbedrijf gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire en Curacao. Onze klanten zijn o.a. de grotere hotels, scholen, zorginstellingen, overheidsinstellingen en particuliere ondernemingen.

Voor onze vestiging Bonaire zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde:

MEDEWERKER PATROUILLE M/V

Als medewerkend patrouillist ben je, samen met je collega, verantwoordelijk voor het functioneren van de beveiliging op diverse posten.

Takenpakket:

Je controleert de beveiligers en zorgt ervoor dat alle post bemand zijn;

Je registreert roosterwijzigingen in overleg met je meerdere;

Je volgt alarmmeldingen fysiek op en rapporteert deze aan je meerdere;

Je assisteert bij waardentransport;

Je rapporteert en zorgt voor een vlekkeloze dienstoverdracht.

Jouw profiel:

Communicatief sterk in Papiaments, Nederlands en Engels

Flexibel, overtuigend en assertief, stressbestendig, een teamspeler

In bezit van een rijbewijs B

In bezit van een VOG of bereid deze aan te vragen

Bent bereid om opleiding tot patrouillist te volgen

Verder heb je een goed anticipatie vermogen voor eventuele problemen en weet deze rustig en competent op te lossen

MBO-werk en denkniveau

Aantoonbaar ervaring in gelijke functie

Opleiding “Beveiliger niveau 2”

Wij bieden:

Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent. Je ontvangt een passend salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse of meer informatie nodig? Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel. Je kunt ons bereiken via [email protected] en +599 717 1877.

