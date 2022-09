KRALENDIJK- Op donderdag is op Bonaire een school voor buitengewoon onderwijs geopend in bijzijn van EOZ en het ministerie van OCW.

De nieuwe school draagt de naam Kolegio Emmy Schermer. Schermer was de eerste orthopedagoge van lokale bodem op het eiland. De inmiddels tachtigjarige voormalig onderwijzeres en daarna orthopedagoge zette zich meer dan zestig jaar in voor het onderwijs op het eiland.

“Ik geef toe dat het een lange en niet altijd makkelijke weg is geweest, maar uiteindelijk hebben we toch het doel kunnen verwezenlijken, met de opening voor deze school voor buitengewoon onderwijs”, aldus Nolly Oleana van OCW tijdens de openingsplechtigheid.

Vereerd

Schermer zelf voelt zich zeer vereerd door het feit dat de nieuwe school naar haar is vernoemd. “Ik heb mij altijd met liefde ingezet voor het onderwijs op het eiland en met name ook de kinderen die het moeilijk hadden om mee te komen in regulier onderwijs”, aldus Schermer.