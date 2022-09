Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

De politiek op Bonaire wil minder toerisme. Liefst geen budget-toeristen, maar alleen bezoekers die meer geld willen uitgeven. Hotels moeten daarom duurder en luxer worden, vindt het gemeentebestuur. Oppositieleider Clark Abraham (Demokrat) maakt zich zorgen. “Komen Bonairianen straks nog wel aan het werk bij al die vier- en vijf-sterrenhotels?”

Al jaren wordt er onder inwoners geklaagd dat het rustige Bonaire te druk aan het worden is. Het aantal huurauto’s blijft groeien en een parkeerplek vinden is moeilijker geworden. Er komen ook steeds meer vakantiewoningen bij en veel grote hotels met stranden die voor inwoners niet meer gratis zijn.

De bijzondere gemeente wil gehoor geven aan de veelgehoorde kritiek: door de hotels te upgraden naar vier of vijf sterren, zouden er straks vooral toeristen komen die juist meer geld willen uitgeven op het eiland. Zo’n klein eiland kan de massatoerisme niet aan, vindt coalitiepartij MPB in het Antilliaans Dagblad.

‘Straks weer personeel uit Nederland’

Oppositiepartijen zoals Demokrat maken zich zorgen over de uitvoer van het masterplan. “Je bent hotels aan het bouwen, maar hebt geen opleiding geregeld om onze mensen bij te scholen”, aldus Clark Abraham (Demokrat/PDB). De partijleider vreest dat Bonairianen daarom onderbetaald worden, of zelfs niet meer aan het werk kunnen komen. “Dan komt al het personeel uit Nederland.”

Het probleem: de salarissen van hotelmedewerkers liggen nog niet op niveau. “Mensen moeten ook vier- of vijf-sterren kennis en dienstverlening hebben, waardoor ze ook meer betaald kunnen worden. Daar zijn we nog niet”, zegt MPB-partijleider Elvis Tjin Asjoe. “We zijn in discussie om hotels op niveau te krijgen. Je ziet dat hotels hier al werk van maken.”

Volgens de coalitiepartij wordt er vanuit de bijzondere gemeente al geïnvesteerd in het opleiden van mensen. “Ik weet dat er hiervoor al verschillende initiatieven zijn. In de eilandsraad ligt nu ook een voorstel klaar om aangenomen te worden zodat we mensen kunnen opleiden. Het gaat om 350.000 dollar.”

‘Beloftes komen me bekend voor’

“Maar waar blijft dat opleidingsprogramma dan?”, reageert oppositieleider Abraham. “We bouwen eerst hotels, maar hebben geen opleiding geregeld om onze mensen bij te scholen. Hoe is dat dan een vooruitgang voor Bonaire als er daardoor meer personeel uit Nederland komt?”

In 2017 was er volgens Abraham al een plan om werkende mensen bij te scholen en de werkgever te compenseren. “Niet alleen in de horeca, maar bijvoorbeeld ook in de bouw en elektra waar je al jaren dezelfde problemen ziet.”

“Als we roepen dat we een groene economie willen, maar geen elektromonteurs aan het opleiden zijn, waarom zouden we dan elektrische auto’s hierheen halen? Moeten we nog meer mensen uit Nederland halen?”, aldus oppositiepartij Clark Abraham (Demokrat).

Jongeren

“Eerst onze mensen opleiden, daarna de plannen uitvoeren. Jongeren die net van school komen, gaan vaak niet studeren maar ze kiezen om te werken zodat ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. We moeten ze juist in die vroege fase coachen, als ze bijvoorbeeld kok of bartender willen worden.”

Volgens coalitiepartij MPB krijgt Bonaire de komende jaren ook meer geld erbij om mensen op te leiden. “We halen nu met de toeristenbelasting tussen de acht en tien miljoen dollar extra binnen per jaar. En ik weet dat we die middelen daarvoor ook inzetten, want dat is altijd onze lijn geweest.”