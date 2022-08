ORANJESTAD/KRALENDIJK- De vestiging van Windward Island Bank (WIB) op Sint Eustatius houdt per 1 november a.s. op een nevenvestiging te zijn van de Windward Island Bank St. Maarten en gaat per die datum verder als een vestiging van Maduro & Curielsbank (Bonaire) N.V.

Hoewel beide banken deel zullen blijven uitmaken van de grotere MCB-groep, is de overdracht van specifiek de WIB Statia-vestiging naar de MCB Bonaire-vestiging een beslissing van de bankgroep om de activiteiten op de BES-eilanden te stroomlijnen.

De overdracht kan overigens een positief effect hebben op klanten op St. Eustatius. Het experiment met de Nationale Hypotheek Garantie kon tot nog toe alleen op Bonaire worden uitgevoerd, omdat banken die daarvoor in aanmerking willen komen, onder toezicht moeten staan ​​van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is het geval voor MCB Bonaire, de enige BES-bank die officieel op een BES-eiland is gevestigd en daarmee onder toezicht van DNB staat. De eilandsraad op St. Eustatius heeft al geruime tijd aangedrongen op het uitbreiden van de Nationale Hypotheek Garantie naar het bovenwindse eiland.

Fusie

De operatie van de Windward Island Bank op Sint Maarten wordt op zijn beurt samengevoegd met de MCB Bank op Curaçao.

MCB en WIB beloven dat de fusie van de WIB-bank met MCB op Curaçao en de overdracht van WIB-klanten op St. Eustatius en Saba aan MCB Bonaire de bestaande bankrelatie met de klanten op deze eilanden niet zal veranderen.

MCB en WIB zeggen verder dat de veranderingen hen beter in staat zullen stellen om de belangrijkste bankgroep op de Nederlands Caribische eilanden te blijven.