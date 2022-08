KRALENDIJK- Het Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) gaat, na wat zij omschrijft als een periode van zorgvuldige voorbereiding, specialistische voorzieningen bieden in het primair onderwijs op Bonaire.

Al op 7 september zal de organisatie starten met een bekostigde voorziening voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit betekent dat ouders zelf daaraan geen financiële bijdrage hoeven te leveren.

Het doel van de voorziening is onderwijs op maat bieden aan leerlingen die voor welke reden dan ook zich onvoldoende in het regulier onderwijs kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor leerlingen van 4 tot 14 jaar met ernstige leer- of gedragsproblemen, dan wel een psychische aandoening.

Volgens EOZ gaat hierbij specifiek om leerlingen die de extra zorg nodig hebben om zelfstandig en zelfredzaam te kunnen zijn in het dagelijkse leven. “Wat deze voorziening speciaal maakt is dat deze kinderen begeleid en ondersteund zullen worden door een gespecialiseerd team van leerkrachten en (onderwijs)professionals. De leerlingen die in aanmerking komen voor een plaatsing in specialistische voorziening voor het primaire onderwijs, zullen op basis van hun specifieke behoeftes in een kleinere setting les volgen”, aldus de onderwijsorganisatie.

Toelating

Om in aanmerking te komen voor de specialistische ondersteuning is er een toelatingsprocedure, die loopt via de huidige bekostigde scholen waar de leerlingen al ingeschreven staan.

Voor leerlingen in de bovengenoemde leeftijdscategorie die nog niet ingeschreven staan bij een bekostigde school moet een afspraak worden gemaakt met EOZ. Plaatsing op de specialistische voorziening gebeurt via het indienen van een aanvraag dat getoetst wordt door een commissie.

Zonder tussenkomst van EOZ Bonaire is het niet mogelijk om een kind te plaatsen in de specialistische voorziening. Ouders die vragen hebben, kunnen via mail ([email protected]) of telefonisch (717-4144) contact leggen met EOZ Bonaire.