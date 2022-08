KRALENDIJK- Gevangenismedewerkers uit het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) op Curaçao, het Korrektie Instituut Aruba (KIA) op Aruba en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire nemen vanaf maandag 29 augustus deel aan een gezamenlijk uitwisselingprogramma.

De Point Blanche gevangenis op Sint Maarten, wordt in een later stadium ook onderdeel van de uitwisseling. Het doel hierbij is om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de verschillende inrichtingen, onder andere op het gebied van re-integratie en de bejegening van gedetineerden. De JICN is hierbij gekozen als kenniscentrum waar de uitwisseling plaats zal vinden.

Duur

Het uitwisselingsprogramma zal naar verwachting tot en met december worden voortgezet, om zoveel mogelijk medewerkers de mogelijkheid te bieden om direct samen te werken met een collega uit één van de andere Caribische justitiële inrichtingen. De directeuren van alle inrichtingen zijn maandag 29 en dinsdag 30 augustus op Bonaire bij elkaar voor het directeurenoverleg en zijn aanwezig bij de aftrap van dit gezamenlijke project.