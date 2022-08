KRALENDIJK- In het weekend is door verschillende partijen met enige verbazing gereageerd op de lancering van een nieuwe Facebookpagina, ‘Selibon Pa Bo’ voor de vuilnisverwerker. De pagina belooft ‘officiële informatie’ van het bedrijf te geven.

Met name de nadruk op het verstrekken van de officiële informatie roept vragen op. “Als er een nieuwe Facebookpagina wordt opgericht die zegt officiële informatie te gaan verstrekken over het bedrijf, moeten we dan concluderen dat de officiële bedrijfspagina van Selibon geen officiële of onbetrouwbare informatie verstrekt?”, vraagt Harald Linkels in een commentaar op de Papiamentstalige nieuwssite awor.nu op zondag.

Linkels denkt dat het bedrijf zich met de nieuwe pagina in de voet schiet. “De bedrijfspagina van Selibon, onder de naam Selibon N.V. is een keurige pagina met goede informatie. Door de lancering van een alternatieve pagina lijkt het bedrijf de informatie op de eigen pagina te diskwalificeren. Linkels zegt dat veel mensen op het eiland in eerste instantie dachten dat het om een ‘fake’ pagina ging. Dit omdat het overheidsbedrijf de laatste maanden flink onder vuur ligt op onder andere sociale media.

Initiatief

Contact met het bedrijf op zaterdag maakte echter duidelijk dat het wel degelijk om een initiatief gaat van Selibon zelf.