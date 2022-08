Delta Security, Bagel & Bloom, Delta Academy zijn verschillende toonaangevende bedrijven op Bonaire die onder de NDF Holding vallen.

Vanuit NDF zijn we op zoek naar een: Hoofd Personeelszaken

Als hoofd personeelszaken ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het personeelszaken team. Jij zorgt ervoor dat alles binnen personeelszaken vlekkeloos verloopt en de arbeidswet ten alle tijden juist uitgevoerd wordt.

Takenpakket:

Aansturen van het personeelszaken team;

Zorgdragen voor het op tijd tekenen van aflopende contracten;

Zorgdragen aan juiste uitvoering van het personeelsbeleid;

Bemiddelde rol bij arbeidsconflicten, reorganisaties en contractbeëindigingen;

Coördineren van in-, door- en uitstroom van personeel;

Contact behoud met instanties;

Uitvoeren van functie- en beoordelingsgesprekken;

In overleg met leidinggevende beslissingen maken rondom personeel;

Uitvoeren van goed- en slechtnieuws gesprekken;

Continue contact behoud met leidinggevende.

Jouw profiel:

Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;

Management ervaring;

Afgeronde HRM studie op MBO niveau;

Vloeiend in Nederlandse taal (het foutloos opstellen van teksten). Papiamentu, Spaans & Engels zijn pre.

Wij bieden:



Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent op kantoor. Je ontvangt een passend salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.



Meer informatie en solliciteren?



Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel. De functie is per direct beschikbaar. Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag een motivatiebrief, voorzien een CV met in het onderwerp de functie waarop gesolliciteerd wordt. De contactpersoon is Nina Jansen [email protected].

