KRALENDIJK- De Cannabisvereniging van Bonaire wil de zaken serieus aan gaan pakken, in haar streven om te komen tot legalisering van Cannabis op het eiland.

Zo is er inmiddels een heus bestuur van de vereniging, een directrice en een kantoor. De vereniging gaat zich nu richten op het werven van meer leden en op verwerving van sponsoren. “Zonder geld kunnen we helaas niet veel bereiken”, zegt directrice Naomi de Gruijl.

Volgens De Gruijl staat Cannabis ten onrechte nog in een kwaad daglicht op het eiland. “Er zijn veel medicinale toepassingen van Cannabis nodig. Op verschillende plaatsen in de wereld is het al tot legalisatie gekomen, dus waar zou dat hier niet kunnen?”, zegt de Gruijl.

De CVB gaat kantoor houden bij het Freedom Park achter de Fundashon Mariadal en zal binnenkort haar pogingen leden te werven, gaan intensiveren.

Bestuur

Het bestuur van de CVB Bonaire bestaat tot zover uit Ralph Nolen als voorzitter, Desiree Croes als penningmeester en Tracy Jenkins als lid.