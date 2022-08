Functieomschrijving

In de functie van medewerker receptie ben je verantwoordelijk voor het ontvangen, inchecken en geven van algemene en toeristische informatie aan gasten. Je verleent service tijdens het verblijf en zorgt dat de gasten zich welkom voelen.



Persoonsprofiel

Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste en gedreven collega. De geschikte kandidaat heeft ervaring en kennis over de Front Office (of is bereid dit te leren), is gastvriendelijk en kan goed samenwerken.

De taken zullen onder andere zijn:

Het verrichten van receptiewerkzaamheden in wisseldiensten, bijv. inchecken en uitchecken van gasten, reserveren van restaurants, etc.

Het zorgdragen voor een optimale service voor onze gasten

Kennis

Flexibel, geen negen tot vijf mentaliteit;

Geen bezwaar tegen wissel- en weekenddiensten;

Representatief en stressbestendig;

Oplossingsgericht en communicatief;

Goede kennis van Nederlands en Engels, Spaans of Papiaments is een pré;

Gastgericht: het willen verlenen van optimale service zit in je genen;

Collegiaal, verantwoordelijk en proactief;

Beschikbaar op korte termijn;

Fulltime / parttime.

Heb je interesse stuur dan je CV met een motivatiebrief naar [email protected] , t.a.v. Menno Delsink

