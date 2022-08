KRALENDIJK – Gisteren werd er door natuurbeschermingsorganisatie STINAPA een Sargassum Party gehouden om iedereen, die afgelopen jaar heeft meegeholpen om het aangespoelde sargassum op te ruimen, te bedanken. Rangers van STINAPA, de Mangrove Maniacs en vrijwilligers werden getrakteerd op een hapje en een drankje bij Lac Bay.

Afgelopen jaar kwam er weer een grote hoeveelheid sargassum Lac Bay in drijven. Medewerkers van STINAPA en vrijwilligers hebben in totaal 48 dagen nodig gehad om het aangespoelde sargassum handmatig op te ruimen. Vergeleken met vorig jaar was deze periode veel langer, in 2021 waren er 23 dagen nodig om het zeewier te verwijderen. Het aangespoelde sargassum moet binnen drie dagen verwijderd worden anders gaat het zinken en veroorzaakt het schade aan de kwetsbare natuur.

Opruimen van Sargassum in Lac Bay – foto ABC Online Media

Naar aanleiding van deze enorme instroom van sargassum hebben de Nederlandse overheid en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geld beschikbaar gesteld om het zeewier beter te kunnen opruimen in de toekomst. Van dit geld zijn al een aantal drijvende barrières om sargassum tegen te houden aangeschaft. Ook zullen er nog graafmachines en vrachtwagens worden aangeschaft om het verwijderen van sargassum in de toekomst sneller en efficiënter te kunnen laten verlopen.

Sargassum op Bonaire

Sinds 2018 heeft Bonaire, net als de rest van het Caribische gebied, last van grote hoeveelheden aanspoelend sargassum. Dit vormt een gevaar voor zeeschildpadden die nesten maken maar ook voor andere zeedieren, zeegrasbedden en mangroven. Daarnaast is het ook een probleem voor mensen die gebruik willen maken van de stranden. Tot nu toe is 2022 het recordjaar voor wat betreft de grootste hoeveelheid sargassum in het Caribisch gebied. Factoren als het opwarmen van het zeewater, voeding vanuit de Orinocorivier en Sahara stof zorgen dat de drijvende sargassumvelden kans hebben om snel te groeien. Tussen februari en mei spoelt doorgaans het meeste sargassum aan op Bonaire.