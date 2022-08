KRALENDIJK- Schrijver René Roders heeft op vrijdagmiddag bij de stichting Fuhikubo de biografie gepresenteerd die hij heeft geschreven over Lodewijk Daniel Gerharts; één van de meest markante figuren uit de recente geschiedenis van het eiland.

Er waren rond de 50 belangstellenden afgekomen op de presentatie van ‘Geliefd, bewonderd en bestreden’, waar Roders geruime tijd aan werkte. Om het boek te kunnen schrijven heeft hij gesproken met directe nakomelingen van Gerharts, heeft hij privé archieven mogen inzien en heeft hij nageslagen wat andere auteurs schreven over Gerharts, of meneer LD, zoals hij door velen werd genoemd.

Het boek concentreert zich op de periode dat Gerharts in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw zich op Bonaire vestigde en langzaam een zakenimperium opbouwde. Zo stichtte Gerharts de eerste bakkerij op het eiland, maar was hij ook verantwoordelijk voor de eerste electriciteitscentrale van het eiland. Daarnaast was hij jarenlang één van de meest toonaangevende figuren in de ontluikende politiek van het eiland.

Vier delen

De 14 hoofdstukken van het boek zijn ingedeeld in 4 delen: De aanloop, Ondernemer en Natuurbeschermer, Politiek en politicus en Afloop. Het boek schuwt ook moeilijkere onderwerpen niet. Zo wordt relatief veel aandacht besteed aan de vervolging en veroordeling voor beweerde onzedelijke handelingen waaraan Gerharts zich schuldig zou hebben gemaakt. Roders pluist op dit punt de historie uit en concludeert dat politieke motiveren wel eens de aanleiding zijn geweest van de beschuldigingen die Gerharts tot in zijn dood in het jaar 1983 bleef ontkennen.

Het boek wat deels leest als een spannende roman en deels als een geschiedenisboek, is een absolute aanrader voor iedereen die wil begrijpen hoe de soms complexe realiteit van Bonaire in elkaar steekt. Het boek, dat wordt uitgegeven door LM Publishers, is onder meer bij boekhandel Bruna te verkrijgen.