De mediasite ‘Follow the Money’, dat zichzelf omschrijft als een platform voor onderzoeksjournalistiek, schrijft in een kritisch artikel op zaterdag dat Nederland de inwoners van Caribisch Nederland al twaalf jaar in armoede laat leven.

“Inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn sinds 2010 Nederlandse staatsburgers. Ze hebben echter niet dezelfde rechten als Europese Nederlanders: bijna de helft van de BES-eilanders leeft in armoede omdat het minimumloon en uitkeringen er ver onder de armoedegrens liggen”, aldus het online platform.

De journalisten van de site schetsen op basis van diverse gesprekken een vrij ontluisterend beeld van de situatie op het eiland, en de wisselende inspanningen van de diverse kabinetten in Den Haag.

“Opeenvolgende kabinetten negeerden oproepen om dat te veranderen van de Eerste en Tweede Kamer, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. De Bonairiaanse consumentenbond daagt de staat daarom voor de rechter”, zo begint FTM haar artikel.

Voor het artikel gingen de journalisten van de kritische site een dag mee op stap met een maatschappelijk werker, spraken zij met diverse inwoners die het moeilijk hebben, met lokale bewindspersonen en voerden zij een uitgebreid gesprek met consumentenorganisatie Unkobon.

AOV en uitkeringen

FTM somt in het artikel diverse zaken op de die situatie zo moeilijk maken. Zo wijzen zij op het feit dat het minimumloon en uitkeringen niet gekoppeld zijn aan de kosten van een minimaal bestaan.

FTM constateert dat ondanks allerlei toezeggingen uit Den Haag het minimumloon nog steeds ruim dertig procent lager ligt dan de 1.380 dollar die een alleenstaande nodig heeft om te kunnen overleven. “De zogenaamde onderstand ligt nog veel lager: die bedraagt dit jaar 570 dollar voor een stel”, aldus FTM.

De journalisten wijzen ook op het feit dat toezeggingen uit Den Haag over een verlaging van kosten van levensonderhoud, in plaats van het verhogen van de inkomens, tot zover ook nauwelijks soelaas heeft geboden. De laatste uitvinding van het Kabinet lijkt dat er wordt gestreefd naar een ‘fictief ijkpunt’ voor het bepalen van het toekomstige minimumloon, in plaats van de werkelijk becijferde kosten die nodig zijn om op de eilanden te overleven.

Wensdenken

Deze vorm van redeneren wordt op Bonaire gezien als ‘wensdenken’ van Nederland. ‘Binnen de overheid van Bonaire beschouwen wij de kosten die Regioplan heeft berekend als het bestaansminimum, niet het fictieve ijkpunt van het kabinet. Want de kosten zijn nog helemaal niet gedaald’, tekent FTM op uit de mond van gedeputeerde Nina den Heyer.

Het complete artikel leest u hier: https://www.ftm.nl/artikelen/nederland-houdt-caribische-staatsburgers-arm