Verkoopmedewerker voor de duikgroothandel Palm Trading Bonaire.

Palm Trading is een prominente duikgroothandel met filialen op Bonaire en Curacao. We zijn de distributeur van vele grote duikmerken waaronder TUSA, Suunto, Dive Rite, Aqualung en Waterproof. Binnen onze organisatie is een van onze kernwaarden: Excellence, wat betekent: “We strive to be the best in accommodating divers” en wij zoeken een gelijkgestemde, klantgerichte verkoopmedewerker met een passie voor duiken om ons team op Bonaire te komen versterken.

Wat ga je doen:

Je werkt samen met onze inkoopmanager en je hebt een levendige en gevarieerde baan wat onder andere het volgende inhoudt:

Het geven van een goede service aan onze klanten zowel persoonlijk als via telefoon en email.

Het geven van verkoopadvies aan potentiële klanten.

Orders verzamelen en inpakken in het magazijn.

Het maken van offertes/ facturen/ verkooporders.

Het afleveren van bestellingen bij onze klanten op locatie.

Assisteren bij het uitladen van containers en het uitpakken en opbergen van nieuwe voorraad.

Voorraad beheer.

Wie wij zoeken:

Een klant-, verkoop- en oplossingsgericht persoon met goede communicatieve vaardigheden en de bereidheid om te leren.

Moet minimaal een “open water“ duiker zijn.

Beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.

Gedegen kennis van de standaard MS-Officeapplicaties.

MBO werk- en denkniveau met relevante ervaring in klantenservice en verkoop.

In het bezit van rijbewijs B.

Kennis van duikmateriaal is essentieel.

Wat we bieden:

Een gevarieerde en informele werkomgeving met de mogelijkheid om meer kennis van duik-gerelateerde producten te ontwikkelen. Wij zullen training verzorgen om ervoor te zorgen dat je deze taken succesvol kan volbrengen.

Regelmatige werktijden tijdens kantooruren.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Klinkt dit als de juiste baan voor jou? Neem dan contact op met onze afdeling Personeelszaken: [email protected]

