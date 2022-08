KRALENDIJK – Voor de derde keer zijn er afleveringen van het populaire Nederlandse tv-programma ‘Ik Vertrek” opgenomen op Bonaire. In het programma worden mensen gevolgd die naar het buitenland emigreren.

Deze keer vertrekken 2 stellen naar het zonnige Bonaire om daar vakantieappartementen te bouwen. Het vertrek gaat niet vlekkeloos, het afscheid valt zwaar en ook hun huisvesting is nog niet geregeld. Eenmaal op Bonaire aanschouwen Rinse en Francine voor het eerst de bouw en komen ze er achter dat het allemaal net even anders gaat dan in Nederland.

De aflevering is zaterdag te zien om 20.30 uur, Nederlandse tijd, op NPO1.

https://www.youtube.com/watch?v=NziYQMeNB5A

In 2014 stonden Audrey en Joop centraal in het programma toen zij naar Bonaire vertrokken om daar Casa Calexico te starten en in 2018 kwam het programma terug naar Bonaire om Hans en Karin op de mini-adventure golfbaan te volgen.