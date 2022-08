ORANJESTAD- De Junior Rangers hebben net hun jaarlijkse uitwisselingsevenement beëindigd. Jongeren van alle zes eilanden kwamen bijeen om over de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Cariben te leren en om een basis te leggen voor toekomstige samenwerking tussen de eilanden.

Van zonsopgangen met uitzicht op zee tot ’s avonds laat glow in the dark hiken, hadden deze studenten een leuke week vol herinneringen die ze hun leven lang zullen koesteren.

Een fundamentele pijler van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is de wens om natuurgericht onderwijs in het Caribisch Nederland naar een hoger niveau te brengen. Een van de instrumenten beschikbaar op het eiland, is de mogelijkheid om de jongeren te versterken, en wat een betere manier om deze energie te benutten dan via het jaarlijkse DCNA Junior Ranger uitwisselingsprogramma. Deze unieke kans brengt jongeren van alle zes eilanden bijeen om alles te leren over de uitzonderlijke biodiversiteit in de Nederlandse Cariben en om samen te werken aan het ontwikkelen van positieve, coöperatieve en sociale vaardigheden.

Het thema van de uitwisseling dit jaar was ecosysteemdiensten en waarom deze belangrijk zijn.

“Het hosten van de Junior Ranger Exchange van dit jaar was een eer voor STENAPA uit St. Eustatius. We zagen kinderen uit de Nederlandse Cariben genieten van natuureducatie en hun nieuwe begrip van ecosystemen en hun diensten met anderen delen” Achsah Mitchell, STENAPA Education Office/JRE en voorzitter van DCNA’s Youth Participation Working Group.

Het evenement is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Wereld Natuur Fonds-Dutch Caribbean, en sponsors in St. Maarten zoals The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza en Winair. De activiteiten van DCNA worden royaal gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.